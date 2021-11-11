Hot Cross 的核心目標是成為 EVM 網絡的工具箱，如果跨鏈工具的論點可行，團隊將擴展到非 EVM 鏈（例如 Polkadot、Cosmos、Solana 等）。團隊的開發理念是避免基於潛力的過度承諾，並專注於滿足區塊鏈發展的需求。