Hosky 代幣（$HOSKY）是由於Cardano 生態系統中缺乏低質量的 meme 代幣而創建的。 我們看到存在如此巨大的需求，並且像任何好孩子一樣在這裏填補這個巨大的漏洞。 我們帶來的絕對是低質量的模因，沒有經濟價值，沒有獒犬收益的承諾，沒有令人興奮的技術，只有狗狗模因。