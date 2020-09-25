HOO Token為⻁符平臺的全⽣態系統的平臺幣，簡稱HOO，將會應⽤到多個場 景，如⽤HOO抵扣抵扣交易續費。將會⽤平臺交易續費收益的⼀定例20%，定期回購 平臺幣，並進銷毀。平臺幣⼤額持有者可以參與平臺的超級節點計畫，在與平臺共同成⻓的 同時享受相應的收益與權⼒。未來平臺幣權益將與平臺VIP權益對應，持有平臺幣將享受平臺 全⽣態產品的VIP體驗等等場景。