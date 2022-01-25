Hololoot 推出了世界上第一個為廣泛採用而設計的 AR NFT 生成器、市場和元宇宙。它是由 AR 行業資深人士構建，將自動化 3D 建模的最新發展與 NFT 的獨特屬性相結合，從而生產出一款功能強大且易於使用的應用程序。