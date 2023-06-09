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HongKong BTC bank

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HKB
HongKong BTC 银行是权益委托证明（DPoS）公识的公共监督交易平台系统，它可以支持更快的发布和更低的成本。它本身是一条运行在 BSC Network 上的侧链。该平台提供与其他生态系统的交叉包容性。
概况
币种名称
HKB
发行时间
--
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发行价格
--
发行总量
100000000
委托订单
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

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