HI正在利用区块链技术来建立由社区驱动的服务。 HI的成员是这个生态系统的主要利益相关者，该企业致力于将成员价值最大化--而不是利润。他们的第一个产品是一个数字钱包，通过社交信使为会员提供最无缝的支付体验。