HEX 是一种新型加密货币，它利用其等待证明 (PoWa) 协议，允许 HEX 持有者通过将其代币押在 HEX 智能合约中来赚取投资利息。虽然 HEX 是一种 ERC-20 代币，但它在公司网站上被称为代币。作为 ERC-20 令牌，HEX 可以存储在任何与以太坊兼容的钱包中，例如 MetaMask。