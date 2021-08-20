Step Hero是搭建在 Binance Smart Chain (BSC) 和 Polygon 上的 NFT 幻想主題角色扮演遊戲。生態系統涵蓋 HERO 代幣、世界一流的 NFT 收藏品設計、跨鏈 NFT 市場和吸引力十足的遊戲玩法。