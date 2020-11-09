Hegic是一種期權協議，旨在利用全新方式創建和交易期權。該協議允許客戶構建具有“定制執行價格”和“到期日”的期權，這很容易讓人聯想到場外交易（OTC）平臺。由於該協議採用了能夠產生被動收益的通用流動性池，因此在Hegic上銷售期權比以往任何一個平臺都輕鬆。期權持有人和流動性提供者都能從其流動性挖礦專案中獲得Hegic代幣獎勵。