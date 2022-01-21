Hector Network 正在为富有远见的未来开发一个广阔的 web 3 生态系统。该生态系统的基础建立在HEC 实用代币和 TOR 稳定币的功能、可访问性和社区性。连同他们不断地增长的合作伙伴名单，Hector Network 正在扩展跨链并致力于大规模采用。