Hshare（Hcash 發行的代幣）主網已經在舊網路區塊938888 之後切換到主網，所有舊網路HSR 資產將會按照1:1 兌換為主網資產HC。HCASH 是一種新的去中心化、開源、跨系統的數字加密貨幣，將成為所有區塊鏈系統的連接點，允許價值和資訊在不同的區塊鏈系統之間自由交換。目前，HCASH 已進行了主鏈升級，升級後將採用“強耦合、雙聚焦”的雙鏈雙幣機制，原有的 Hshare 鏈將會正式升級為 HyperCash 主鏈（HC），和由 HCASH 孵化出的 HyperExchange 主鏈（HX）共同組成雙鏈結構。HC 鏈將全面實現抗量子特性與隱私保護，支持PoW+PoS 的混合共識，為 HyperExchange 提供維持系統穩定所需的價值代幣。HyperExchange 將通過Blockchain Multi Tunnel Protocol, Hyper Exchange Axis, Indicator 三大核心組件，為 HCASH 提供區塊鏈間價值互通互聯解決方案，實現區塊鏈和非區塊鏈分佈式帳本（如 DAG）之間的資訊與價值自由流通，為構造多資產分佈式商業應用生態打造基礎。