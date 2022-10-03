Xeno是壹个聚焦于PvP和Crooz的GameFi项目。上市公司Crooz作为壹家日本电子商务巨头和游戏开发商为人熟知，也重度参与了HUNTER x HUNTER等全球知名动漫应用程序开发。 XENO是壹款基础性战术PvP游戏，同时又加入了GameFi和Esports的精髓，持有NFT角色的玩家可以通过玩游戏获得代币和NFT，也可以通过应用内置钱包和市场实时交易NFT。