Gadgetwar是一個多維度的遊戲，建立在BEP20 BSC智能鏈上，它融合了最強大和最令人興奮的遊戲和NFT體驗。Gadget War的創建目標是擴大和滿足人們對加密貨幣遊戲日益增長的興趣，它將以其全面的遊戲生態系統在Metaverse掀起風暴。GWAR通證允許社區成員通過熟練遊戲的方式而賺錢，從而爲遊戲賺錢生態系統做出貢獻。