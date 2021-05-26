Gitcoin 是一個基於以太坊網路構建的去中心化協作平臺。GTC是用於將Gitcoin分散到DAO（GitcoinDAO）生態系統中的治理代幣，共同為下一代公共物品提供資金並以 Dao 的形式管理 Gitcoin，用於分發撥款、管理爭議和管理財政部。Gitcoin 正在加速實現建設和資助數字公共產品以及從 web2 向 web3 過渡的使命。