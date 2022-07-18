STEPN 是一款具有有趣社交元素和游戏化设计的 Web3 运行应用程序。配备 NFT Sneakers 的用户——在户外散步、慢跑或跑步以赚取 GST，可用于升级和铸造新的 Sneakers。 玩家可以选择在应用内市场上出租或出售他们的 NFT 运动鞋；用户的 GST 收入存储在内置 Swap 功能的应用内钱包中。