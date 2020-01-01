Camelot 是一个基于 Arbitrum 的以生态系统为中心和社区驱动的 DEX。 Camelot 已被构建为一种高效且可定制的协议，允许构建者和用户利用我们的定制基础设施来实现深度、可持续和适应性强的流动性。 Camelot 超越了 DEX 的传统设计，专注于提供一种优先考虑可组合性的定制方法