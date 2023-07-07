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GORA
Goracle是一个去中心化的区块链甲骨文，最初建立在Algorand区块链上。我们通过弥合传统系统和区块链网络之间的鸿沟，使开发者和企业能够创建尖端和可靠的去中心化应用程序。
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币种名称
GORA
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