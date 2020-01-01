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GOLD
欢迎来到 GOLD，古老的炼金术艺术与现代加密货币世界相碰撞，创造出突破性的迷因硬币，它不仅是数位货币，而且是变革和价值的象征。 GOLD 源自拉丁语中的「黄金」一词，象征着繁荣、创新和世界不断变化的本质。
概况
币种名称
GOLD
发行时间
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发行价格
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发行总量
420,690,000,000,000,000
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