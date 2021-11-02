GOFX 是一種功能性實用代幣，它提供經濟激勵措施，鼓勵用戶為 GooseFX 平台上的生態系統做出貢獻並參與其中，從而創建一個互惠互利的系統，每個參與者的努力都會得到公平的補償。 GOFX 是 GooseFX 平台不可或缺的組成部分，因為沒有 GOFX，用戶將沒有動力為 GooseFX 平台上的整個生態系統的利益而花費資源參與活動或提供服務。