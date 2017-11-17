Genaro Network，首個結合點對點存儲網路的高效可編程公有鏈，獨創SPoR（Sentinel Proof of Retrivebility）+ PoS (Proof of Stake) 低能耗可持續的混合共識機制，在確保安全的同時提升性能。Genaro 為開發者提供一站式開發平臺，可以同時部署智能合約並存儲 DAPP 所需數據，並為每個人提供一個可信任的互聯網，通過數據聯通現實世界與區塊鏈世界。