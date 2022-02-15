GamesPad 將成為與遊戲、元宇宙和 NFT 相關的所有事物的一站式商店生態系統。它將有一個發行平台、去中心化的 VC、Defi 產品、NFT 市場和聚合器、遊戲孵化器、內部遊戲工作室和我們自己的遊戲。 GMPD 令牌將有多個用例，包括但不限於在啟動板和去中心化 VC 中獲取層，GamesPad 與頂級公會、頂級影響者、頂級遊戲項目和一級基金合作。