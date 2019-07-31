GLOSFER是韓國區塊鏈巨頭，早在2012年便開始區塊鏈技術探索，在區塊鏈金融、醫療、政府工程、資產交易等方面均有佈局。2017年，GLOSFER研發韓國著名DAG公鏈Hycon，登陸OKex、Bithumb等知名交易所。2018年，GLOSFER為韓國政府開發全球首個區域數字貨幣NOWON，用於地區居民消費及慈善事業等。至今GLOSFER公司已有100餘位員工，累計為韓國政府、公共機構、商業企業等開發22款DAPP。為拓展全球業務，GLOSFER也一度成為英超比賽贊助商，品牌影響力巨大。GEP (GLOSFER ENTERPRISE PLATFORM) 是韓國區塊鏈巨頭GLOSFER公司推出的韓國首個聚合DAPP型企業平臺，基於Hycon技術網路，提供低門檻的開發框架、開放的功能集市、共用的流量入口、豐富的業務場景和完整的生態閉環，所有入駐的DAPP將統一流通GLO生態TOKEN，打造“開發-發行-應用-流通”一站式DAPP系統平臺。