GHST是作為DAICO（DAO治理的代幣銷售）發起的，這意味著所籌集的資金由社區管理。GHST被描述為啟用了DeFi的加密收藏品專案，使用戶可以收集、競爭和組合他們的Aavegotchis，以獲得遊戲化的DeFi體驗。