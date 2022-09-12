Grizzly.fi 是币安智能链上的流动性聚合器，它使每个人都可以使用 DeFi，并为其用户的加密资产产生可预测的收入。 Grizzly Honey 代币没有最大供应量，只有在用户使用 Grizzly.fi 时才会铸造。 通过这种方式，它确保了可持续的通货膨胀，同时确保能够始终奖励其用户。 Grizzly.fi 旨在成为流动性挖矿的中心，并不断增加新的策略来产生收益。