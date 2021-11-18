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GENE
Genopets 是一款基於 Solana的免費 Move-to-Earn NFT 遊戲，它讓積極的生活方式變得有趣和有益。Genopets 將您在現實生活中的日常活動與區塊鏈 Play-to-Earn 經濟學相結合，因此您可以將現實生活中的行為轉化為廣泛的遊戲玩法，同時賺取加密貨幣.
概况
币种名称
GENE
发行时间
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发行价格
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