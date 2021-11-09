Gene Finance是一個重新設計了代幣經濟和操作方案以補足其他AMM swap系統常見缺陷的全新的AMM swap協議。不僅如此，Gene Finance代幣經濟重新設計的分配模式，不僅能夠獎勵早期玩家，也能激勵他們長期持續參與提供流動性。協議上線無需種子投資、開發者費用或提前挖礦。