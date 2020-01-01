Gelato是個人以太坊機器人，將根據用戶規定的指令和津貼執行和自動交易。它是一個經過審核的智能合約協議，運行於以太坊主網上，可以被開發者用來自動執行用戶的交易，而無需自己運行任何底層服務器基礎設施。 Gelato的設計目標是激勵一個開放的、去中心化的中繼者網絡來自動執行你的智能合約，並使其具有抗審查能力。