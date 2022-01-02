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GDO
GDO是一個令牌，旨在獎勵在Twitter上做出不求回報貢獻的用戶。最重要的因素是關注者的數量，其次是帳戶發布的狀態數量，我們也參考註冊時間。 我們想做的是與這些用戶一起構建新一代基於web3.0的社交媒體平台。我們將共同創建這個平台，通過DAO治理它，並分享其發展回報。任何創造價值的人都將在這個平台上得到公平的回報。
概况
币种名称
GDO
发行时间
--
相关链接
官网
区块查询
发行价格
--
发行总量
100,000,000,000,000
委托订单
0.00000000001
0.00000000001
0.0000000001
0.000000001
0.00000001
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