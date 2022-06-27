Golden Goal（GDG）是一个区块链足球平台，球迷可以在其中参与足球运动员和俱乐部的决策。 GDG也是平台的主要币种。借助 GDG，用户可以对足球运动员和俱乐部的决策进行投票、向球员和俱乐部捐款、购买 NFT、购物、支付要租用的足球比赛费用、参与足球虚拟世界等等。