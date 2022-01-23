Galaxy Fight Club (GFC) 是第一款跨 IP、跨平台（PC 和移動）的 PvP 格鬥遊戲，不同 NFT 收藏的持有者可以在其中相互對戰，以通過遊戲賺取獎勵機制來贏得和獲得獎勵。 它具有快節奏的 MOBA 遊戲，是移動原生的，類似於 Brawl Stars。 每場 3v3 比賽時長約為 5 分鐘，首先獲得 20 次擊殺的隊伍獲勝。