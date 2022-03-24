GoldenBlock 是一個基於以太坊區塊鏈的全球房地產平台。它既可以數字化建築物和土地等有形資產，也可以數字化房地產交易中的所有權等無形資產。用戶還可以直接在 GoldenBlock 平台內執行 P2P（點對點）交易系統。