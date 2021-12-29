Gas DAO的目的很簡單：通過鏈上和鏈下的治理成爲以太坊網絡活躍用戶的心跳與聲音，作爲一個去中心化的自治組織推出，其自由和公平的初始分配比原始DAO大100倍。符合條件的錢包在Defi、DApps和NFTs中最活躍的用戶之間形成了廣泛的聯合，使Gas DAO有可能成爲Web3歷史上最多樣化和最具影響力的社區之一--潛力無限。