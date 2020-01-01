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GARI
GARI 正在为短视频内容创作者提供社交代币。 GARI 代币为 Chingari App 用户提供了通往区块链空间的门户。目标是让 Chingari 应用程序上的创建者和观众都能够使用技术工具直接相互交互，并允许 Chingari 应用程序上的所有用户参与影响 GARI 代币的社会经济的长期方向。 GARI 代币与 Chingari 应用程序互联，为 Chingari 应用程序用户打开了更广阔的区块链世界，他们可以直接控制自己的资产，并可以使用他们的代币与交易对手连接和交易，进行治理投票，并促进平台参与和用户群增长。
概况
币种名称
GARI
发行时间
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