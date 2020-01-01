市场
币币交易
HOT
合约交易
热门搜索
热点活动
交易
Mobile
请扫描下载MEXC APP，享受流畅的交易体验
无法下载？
Windows客户端
查看更多
Galxe
GAL/USDT
--
--
--
24h 最高价
0.0000
24h 最低价
0.0000
24h 成交量 (GAL)
0.00
24h 成交额 (USDT)
0.00
24h 最高价
0.0000
24h 最低价
0.0000
24h 成交量 (GAL)
0.00
24h 成交额 (USDT)
0.00
k线
通证信息
Loading..
基础版
TradingView
深度图
GAL
Project Galaxy 是領先的 Web3 憑證數據網絡之一。 Project Galaxy 建立在開放和協作的基礎架構之上，可幫助 Web3 開發人員和項目利用數字憑證數據和 NFT 來構建更好的產品和社區。
概况
币种名称
GAL
发行时间
--
相关链接
白皮书
官网
区块查询
发行价格
--
发行总量
200,000,000
委托订单
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1
价格(USDT)
(GAL)
(USDT)
0.0000
≈
$
0.00
最新成交
数量()
价格()
数量
()
时间
币币交易
5X-X 合约交易
币币交易
5X-X 合约交易
Maker
0.00%
/ Taker
0.00%
HOT
买入 GAL
卖出 GAL
限价
市价
划转
可用
--
USDT
买入价
USDT
买入量
GAL
成交额
USDT
买入 GAL
可用
--
GAL
卖出价
USDT
卖出量
GAL
成交额
USDT
卖出 GAL
当前委托
(0)
历史委托
历史成交
当前持仓（0）
当前委托
(0)
历史委托
历史成交
当前持仓（0）
隐藏其他交易对
交易对
时间
类型
方向
全部
买
卖
价格
订单数量
委托金额
完成度
触发条件
全部撤单
全部
限价委托
限价止盈止损
只做Maker
网络稳定
API 文档
API 文档
媒体社群
提交工单
提交工单
在线客服
在线客服
Loading...