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Affyn
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FYN
Affyn 是一家总部位于新加坡的公司，使用区块链技术开发具有集成地理定位和增强现实功能的手机游戏。 Affyn 开创了具有可持续发展的“玩即赚”经济的游戏模式，在这种模式下，在虚拟世界中获得的奖励也可以在现实世界中使用。
概况
币种名称
FYN
发行时间
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