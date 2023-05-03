Affyn 是一家总部位于新加坡的公司，使用区块链技术开发具有集成地理定位和增强现实功能的手机游戏。 Affyn 开创了具有可持续发展的“玩即赚”经济的游戏模式，在这种模式下，在虚拟世界中获得的奖励也可以在现实世界中使用。