Farmers World 是第壹個在 NFTs 平臺上運行的農業遊戲。 為自己挑選合適的工具，開發各種資源，購買土地來建造巨大的農場，並享受農民在農民世界生態系統中工作的迷人體驗。 農民世界的主要資源有3種：Wood、Food和Gold，對應3個代幣：FWW（Wood）、FWF（Food）、FWG（Gold）。