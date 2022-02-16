該項目於 2021 年啟動的，旨在創造一種比市場上已有的更穩定、更有前途且更安全的虛擬貨幣。 FUTURECOIN 旨在為投資者提供一個投資未來的可能性，因此我們希望這個通證能夠提供其背後的所有項目財務數據，並保持100% 的透明度。同時投資者能夠從已啟動的項目利潤中獲得一定比例的回報 。