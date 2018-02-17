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FSN
FUSION 基金會是價值互聯網金融功能的協作創新者。 FUSION基金會是一家致力於為分佈式全球金融建立新一代基礎設施的非盈利性組織。通過提供傳統金融與區塊鏈的互操作性和創新地實現了任何資產時間價值，讓全世界享受比以前更加便捷、高效和透明的金融交易。FUSION資深團隊由其創始人兼首席執行官錢德君（一位曾發佈了兩個全球排名前30的區塊鏈專案（VeChain 和 QTUM）的行業先驅）領導，該團隊正在與金融機構、數字貨幣公司、企業、第三方應用程式開發商、學術界以及更廣泛的區塊鏈社區進行合作。通過提供支持在FUSION區塊鏈、其他區塊鏈和金融系統之間創建和交易不同的數字代幣、數字資產、鏈外值和開源數據的基礎設施，FUSION將越來越接近於一個可以自由交易價值的全球可訪問系統。
概况
币种名称
FSN
发行时间
2018-02-17 00:00:00
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