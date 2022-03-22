FoodChain Global 是一個去中心化的組織，致力於幫助現在正在與飢餓作鬥爭的每一個人。飢餓在全世界都是一個長期存在的問題，無論是貧富國家還是大小國家。獲得食物是一項普遍的人權，2015 年聯合國承諾到 2030 年將全球飢餓人口減少一半，但目前的製度讓我們失望了。今天，飢餓的人比以往任何時候都多。每年約有 900 萬人死於飢餓，超過 1.4 億人營養不良。