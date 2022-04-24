FANFFLE 是一個透過 Web 3.0 為開發者、企業、個人和去中心化自治組織（DAO）提供各種 Web 3.0 服務的平臺。 Goong 可用作 PFP NFT、遊戲、藝術品、Haiti、元宇宙產品、市場和 DAO。有了 FANFFLE 生態，使用者在保護環境的同時，也得到了很好的保護。