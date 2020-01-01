FiNANCiE 是一项新的众筹 2.0 服务，它使用区块链技术通过代币销售提供可持续的社区管理和交易手续费收入。体育俱乐部和创作者作为“所有者”发行和出售“CT”（Community Token），而购买CT的粉丝则成为“支持者”参与社区。