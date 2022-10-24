FitR /Fit-er/ 是一个去中心化的社交健身平台，利用先进的人工智能技术，为用户提供包括跳绳、拳击、舞蹈、瑜伽等在内的多种运动方式，FitR的大部分创新是在线实时互动游戏 让用户在Web2和Web3中从未见过的与朋友和家人实时在线锻炼。丰富的锻炼选项和社交化的玩法大大提升了用户在FitR平台上的活跃度和体验，增加了他们与其他人分享FitR的兴趣。 他们的朋友和家人。