Fly是 VRM 的生態幣，並且也是 Blackocean 的原生代幣,可以直接扣除系統內的交易費用。 同時，持有一定數量的FLY可以為BlackOcean中的暗池交易提供高達25％的折扣，並能夠訪問流動資金池進行交易。 此外，Fly還可以在多個VRM業務中使用。