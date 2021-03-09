Flow 是一個快速的、分散的、對開發者友好的區塊鏈、旨在為新一代遊戲、應用和數字資產賦能。它基於獨特的多角色架構，設計為無需分片即可擴展，從而在速度和吞吐量方面得到了巨大的改善，同時保留了一個對開發者友好的、符合ACID標準的環境。