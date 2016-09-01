XZC（ZCoin）已更名為FIRO（Firo）。小零幣(XZC)是一種通過使用零幣協議(zerocoin protocol)來保障賬務隱私的一種加密貨幣。它是第一種實現了零幣協議的加密貨幣，通過使用零知識證明確保了交易雙方的相關地址資訊免遭洩露。零幣(Zcoin)是由Poramin和Aizensou為首的研發團隊開發，通過零幣協議(zerocoin protocol)來保障賬務隱私，使用零知識證明確保了交易雙方的相關地址資訊免遭洩露。 它的參數和比特幣一樣，出塊時間10分鐘，產出減半週期也跟比特幣一樣，大約為4年一次減半。