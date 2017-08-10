星際檔系統IPFS是一個面向全球的、點對點的分佈式版本檔系統，目標是為了補充（甚至是取代）目前統治互聯網的超文本傳輸協議（HTTP），將所有具有相同檔系統的計算設備連接在一起。FIL36為36月IOU，MEXC將根據官方區塊釋放速度，每天為FIL36持倉用戶將約0.10989%的FIL36代幣轉換為FIL代幣。如果在轉換時用戶因為掛單原因造成資金不足，將跳過當日轉換。轉換開始時間以收到官方主網代幣時間為准，約從2021年4月15日前後開始進行，預計需要910天完成轉換。