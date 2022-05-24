FIRMACHAIN 最初旨在將所有基於紙質的社會和法律活動轉移到區塊鏈上，以引入透明度並防止文件篡改和偽造。保持信任的基本價值，FIRMACHAIN 團隊現在將目光轉向成為一個綜合性的區塊鏈平台。我們的目標是為商業實體和 FIRMACHAIN 持有者提供有用的基於區塊鏈的服務，這些服務既有用又有趣，從而滿足團隊成為“Utilitainment”（公用事業+娛樂）平台的目標。