Farmsent 是一个连接农民与买家、促进粮食安全并优先考虑小农的区块链平台。去中心化的市场记录了流程的每一步，确保交易安全，并提高食品安全和透明度。农民可以进入分散的市场，在那里他们可以将产品出售给批发商。 Farmsent 负责供应链、质量保证、付款等，让农民能够专注于他们最擅长的事情：农业。