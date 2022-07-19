fanC Token（FANC）是一个奖励型区块链项目，面向使用短视频创作平台CELEBe的创作者和用户。创作者和用户可以体验新的环境来推广和交易 NFT 内容，分享日常时刻并获得平台活动奖励的服务。此外，它还提供对由影响者、元宇宙和各种基于区块链的服务（例如 Watch to Earn、Staking (DeFi) 和 Governance）创建的独家 NFT 内容的访问。