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FAKT
Medifakt 将使用物联网 + 区块链 + 人工智能的组合，这些技术的组合将增强通过物联网设备收集的数据的安全性，并将其馈送到基于 Polkadot 网络的去中心化网络。这将确保通过这些医疗设备收集的现实世界数据能够解决药物开发、支付和保险费等医疗保健成本的透明度问题。除此之外，medifakt 将致力于使用先进的机器学习功能和更安全、更合规的方式来支持患者的医疗保健结果。
概况
币种名称
FAKT
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